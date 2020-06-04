«ВКонтакте» запустила сервис коротких видео с управлением съемкой с помощью жестов

Фото: пресс-служба "Вконтакте"

Команда сети «ВКонтакте» представила сервис «Клипы» — бесконечную ленту коротких вертикальных видео на самые разные темы: от развлечений до образования.

В ближайшие дни она станет доступна всем пользователям в четвертой вкладке актуальной версии мобильного приложения VK.

Отмечается, что с помощью инструментов ленты любой пользователь без специальных навыков и дорогостоящей техники сможет создавать контент на уровне, близком к профессиональному.

Благодаря этим технологиям и социальным механикам «Клипы» позволят авторам заявить о своем таланте широкой аудитории, а зрители получат увлекательный видеоконтент.

Одной из ключевых особенностей съемки клипов является управление с помощью AR-механики — управлением съемкой с помощь жестов. Сейчас система распознает более 10 знаков.

В начале набрать просмотры поможет социальный граф: первыми ролики увидят друзья и подписчики. После выйти на более широкую аудиторию поможет рекомендательная платформа, которая учитывает миллиарды сигналов об интересах пользователей, их любимых форматах контента, а также о взаимодействиях внутри и вне социального графа и подписок, сообщает пресс-служба социальной сети.

В сутки видео в VK набирают 750 млн просмотров, каждый месяц их смотрят 80 млн пользователей. Ежемесячная аудитория прямых трансляций составляет 45 млн человек. Каждый месяц 9 млн пользователей публикуют в сети «ВКонтакте» более 114 млн историй, а все истории на платформе собирают более 7,6 млрд просмотров от 42 млн зрителей.