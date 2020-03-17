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В каждом районе Татарстана появится IT-лицей для школьников

13:00, 17.03.2020 1
В каждом районе Татарстана появится IT-лицей для школьников
Фото: realnoevremya.ru

В каждом районе Татарстана планируют открыть IT-лицей, об этом сообщил сегодня глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Он уточнил, что при поддержке президента Татарстана в республике начнет расширяться сеть «Яндекс»-лицеев.

Проект реализуется вместе с «Яндексом», и он полностью безвозмезден. Компания берет на себя обучение педагогов.

Опорными центрами будут IT-парки в Челнах и Казани. Также на их базе будет создан Центр компетенций цифровой трансформации отраслей экономики и промышленности.

Ранее сообщалось, что некоторые учителя в Татарстане начали проводить уроки через youtube-каналы из-за коронавируса.

ТехнологииITОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:07
    сроки только как всегда не обозначили(
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