Минниханов ознакомился с благоустройством дворов в поселке Красный Ключ

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился ходом реализации программы «Наш двор» в Нижнекамском районе. Он заглянул в один из дворов поселка Красный Ключ.

Глава республики обратил внимание чиновников и подрядчиков на необходимость соблюсти все стандарты качества.

«Несмотря на непростую ситуацию, мы сохранили все программы, которые так востребованы нашим населением. Благоустройство дворов — это беспрецедентный по масштабности проект, ничего подобного мы никогда не делали», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Во дворе, объединяющем дома №7, 8, 9, 10 и 11, по улице Центральной предполагается установить 22 скамейки, настелить песчано-гравийное и песчаное покрытие, поставить 14 фонарей, детский игровой комплекс, спортивный комплекс, качели, песочницы и прочее.