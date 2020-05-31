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Центр мониторинга качества образования РТ закупит оптические приводы DVD-RW на 2,5 млн

09:28, 31.05.2020
Центр мониторинга качества образования РТ закупит оптические приводы DVD-RW на 2,5 млн
Фото: Максим Платонов

Республиканский центр мониторинга качества образования закупит оптические приводы DVD-RW для оснащения пунктов проведения государственной итоговой аттестации в Татарстане. Тендер опубликован на сайте Госзакупок.

На закупку привода DVD-RW будет направлено 2,5 млн рублей. Заявки на поставку принимаются до 4 июня.

Ранее в России прошли пробные ЕГЭ без учеников.

Общество Татарстан
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