Центр мониторинга качества образования РТ закупит оптические приводы DVD-RW на 2,5 млн
Республиканский центр мониторинга качества образования закупит оптические приводы DVD-RW для оснащения пунктов проведения государственной итоговой аттестации в Татарстане. Тендер опубликован на сайте Госзакупок.
На закупку привода DVD-RW будет направлено 2,5 млн рублей. Заявки на поставку принимаются до 4 июня.
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