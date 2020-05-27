В Казани стартует суд над «автоконфискатором» по аферам на 70 млн рублей

Фото: УМВД России по г. Казань

Сегодня в Казани начинается судебный процесс по делу бывшего руководителя агентства недвижимости «АСК-Риэлт» Андрея Кириллова. Как выяснило «Реальное время», его обвиняют в хищении свыше 70 млн рублей под видом продажи арестованных люксовых иномарок и земельных участков за полцены.



На старте расследования в УВД Казани было лишь 14 заявлений против бизнесмена из Зеленодольска. В суд дело направили по 52 эпизодам мошенничества на суммы от 500 тысяч до 3,5 млн рублей, уточнили «Реальному времени» в полиции города.

Гражданские иски в рамках уголовного дела пока поданы лишь на 63 млн рублей.

По данным следствия, обвиняемый продвигал свои услуги с помощью сарафанного радио — через знакомых. Обещал дешевые «Лексусы», БМВ, «Пежо» и другие иномарки, а еще земли, якобы конфискованные у должников в рамках исполнительных производств. Заключал с клиентами авансовые соглашения, брал деньги и... начинал кормить обещаниями и рассказывать о внезапных сложностях, а затем переставал брать трубку. Первые заявления в УВД Казани поступили в августе 2019-го. В сентябре Кириллов был задержан.

Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре, вину на предварительном следствии «автоконфискатор» признал. Его дело рассмотрит Московский райсуд Казани.

За плечами у обвиняемого уже есть непогашенная судимость.