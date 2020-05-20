В Татарстане мужчина избивал сына куском каната, чтобы тот не рассказал матери о любовнице

Житель Татарстана подозревается в избиении сына куском каната за плохие оценки в школе.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2019 года 37-летний житель Зеленодольска систематически избивал куском каната своего 10-летнего сына.

Мужчина издевался над ребенком из-за плохих оценок, а также потому, что мальчик грозился рассказать матери о любовнице отца. В конце сентября подозреваемый в очередной раз избил мальчика, а после закрыл в гараже.

Мальчик рассказал матери о случившемся, после чего она обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.



Ранее в Татарстане женщина избивала свою 7-летнюю дочь и выгоняла ее на мороз. Поводом для агрессии служил неровный почерк или неправильно завязанная шапка.

