Завтра секретарь Совбеза РФ проведет совещание по вопросам нацбезопасности в ПФО
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев завтра, 20 мая, проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа (ПФО).
В нем примут участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, главы регионов Поволжья и представители федеральных министерств и ведомств.
Мероприятие пройдет в режиме видеосвязи, сообщает ТАСС.
Ранее Владимир Путин своим указом ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева. Совет Федерации 30 января одобрил закон об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совбеза.
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