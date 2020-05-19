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Завтра секретарь Совбеза РФ проведет совещание по вопросам нацбезопасности в ПФО

18:23, 19.05.2020
Завтра секретарь Совбеза РФ проведет совещание по вопросам нацбезопасности в ПФО
Фото: kremlin.ru

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев завтра, 20 мая, проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа (ПФО).

В нем примут участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, главы регионов Поволжья и представители федеральных министерств и ведомств.

Мероприятие пройдет в режиме видеосвязи, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин своим указом ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева. Совет Федерации 30 января одобрил закон об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совбеза.

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