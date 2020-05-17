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В Челнах мошенники взломали группу мэрии и проводили розыгрыш от ее имени

23:34, 17.05.2020
В Челнах мошенники взломали группу мэрии и проводили розыгрыш от ее имени
Фото: скриншот

Сегодня в официальном аккаунте мэрии Набережных Челнов «ВКонтакте» появилось сообщение о розыгрыше призов.

Участникам обещали выплату денег за переход по ссылке. За это пользователь должен был получить денежное вознаграждение в долларах, которые ему предлагалось получить в рублях прямо на сайте. Для этого нужно оплатить конвертацию валюты, которая стоит 34 рубля и ввести данные своей банковской карты или электронного кошелька.

Спустя время администраторы группы удалили сообщение и предупредили, что мэрия Челнов никогда не проводила никаких розыгрышей.

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