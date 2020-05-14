В Калининград этапировали супругов, на чьей свадьбе раскрылся сотрудник ФСБ

Из московского СИЗО «Лефортово» в Калининград отправили обвиняемых в госизмене супругов Константина Антонца и Антонину Зимину. Пять лет назад на их свадьбу в Латвии приходил оперативник ФСБ, теперь супругам инкриминируют раскрытие личности сотрудника спецслужбы.

«Представитель администрации СИЗО «Лефортово» сообщил членам комиссии, что Зимина и Антонец 7 мая были отправлены в Калининград», — цитирует RT слова представителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

В Калининграде как раз начался процесс по делу обвиняемых.

Напомним, что в феврале история этой свадьбы вызвала широкий резонанс. Эксперт Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Антонина Зимина и ее муж Константин Антонец попали под обвинение в раскрытии личности оперативника ФСБ из-за свадьбы в 2015 году, на которой он присутствовал. Оба не признали вину, а гости рассказали, что бывший однокашник Зиминой напился, раздавал всем свои визитки, фотографировался с гостями и признавался, что является сотрудником спецслужб.