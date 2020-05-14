Минниханов пообщался с аграриями Новошешминского района

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня Новошешминский район республики. Он пообщался с представителями сельскохозяйственной отрасли.

Рядом с селом Шахмайкино Рустам Минниханов встретился с механизаторами ООО «Агро-Основа», передает пресс-служба президента РТ. Также он пообщался с руководителями хозяйств и инвесторами района.

Глава района Вячеслав Козлов рассказал, что на полях уже проведена подкормка 100% озимых и 75% многолетних трав. Засеяно уже 77% отведенных под это земель. Глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров добавил: по республике доля засеянных пашен составляет 81%. Сев завершил ряд районов, в том числе Заинский район, на стадии завершения находятся Тетюшский, Буинский районы, добавил министр.