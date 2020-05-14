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Министр энергетики Самарской области заразился коронавирусом

18:57, 14.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Министр энергетики Самарской области заразился коронавирусом
Фото: samregion.ru

Глава Минэнергетики и ЖКХ Самарской области Василий Мишин заразился коронавирусной инфекцией. Сегодня стало известно, что результаты его теста на COVID-19 оказались положительными.

От работы были также временно отстранены все контактировавшие с министром коллеги, сообщает ГТРК «Самара».

И.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области назначен Михаил Татаринцев, следует из пресс-релиза правительства региона.

Накануне Мишин ушел на самоизоляцию, поскольку коронавирус выявили у его родственника.

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