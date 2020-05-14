Министр энергетики Самарской области заразился коронавирусом
Глава Минэнергетики и ЖКХ Самарской области Василий Мишин заразился коронавирусной инфекцией. Сегодня стало известно, что результаты его теста на COVID-19 оказались положительными.
От работы были также временно отстранены все контактировавшие с министром коллеги, сообщает ГТРК «Самара».
И.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области назначен Михаил Татаринцев, следует из пресс-релиза правительства региона.
Накануне Мишин ушел на самоизоляцию, поскольку коронавирус выявили у его родственника.ОбществоВластьМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым