Пользователи уличили главу Xiaomi в использовании айфона

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Пользователи китайской соцсети Weibo заметили, что глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь использует смартфон главного конкурента — iPhone. Эта информация отображается при выкладывании записей.

Такую метку заметили пользователи над постом о прочитанных топ-менеджером книгах. Многие стали негативно высказываться о главе компании, производящей одни из самых популярных смартфонов в мире, передает ixbt.

В поддержку начальника высказался партнер инвестиционного отделения Xiaomi Industry Investment Пан Цзютан. Он назвал распространенной практикой использование главами технологических компаний продукции своих конкурентов. Якобы так руководители могут подглядеть какие-то инженерные или дизайнерские решения.

Напомним, что вторым по популярности смартфоном в мире назван Redmi Note 8/8T, выпускаемый самостоятельным теперь подразделением Xiaomi.