Анатолий Чубайс: «Основные глобальные риски России сегодня сконцентрированы в нефтегазе»

Фото: скриншот видео

«Становой хребет, который попал под риск»

Очередная сессия проекта «Антихрупкость 2020», запущенного бизнес-школой «Сколково», была посвящена климатическим проблемам и вопросам возобновляемой энергии, однако основной акцент беседы с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом неминуемо сместился на текущий мировой кризис и его влияние на ТЭК.

— Если отбросить вирусную часть, то где сейчас сконцентрирован основной удар мирового кризиса? Очевидно, что это нефтегаз. Я убежден, что основные глобальные и стратегические риски России сегодня сконцентрированы именно в нефтегазе, — уверен Анатолий Чубайс.

Позицию главы «Роснано» поддержала модератор беседы, директор Центра энергетики бизнес-школы «Сколково» Татьяна Мирова. По ее словам, недавнее исследование влияния COVID-19 на ТЭК показало, что на Россию пришелся очень тяжелый удар: цены упали в два раза, на 20—25% снизились объемы экспорта, выручка рухнула на 60%.

Позицию главы «Роснано» поддержала модератор беседы, директор Центра энергетики бизнес-школы «Сколково» Татьяна Мирова. Скриншот видео

— Текущий кризис — это не то, что «последний звоночек», это набатный колокол. Все, ребята, так дальше уже нельзя. Нефтегаз на сегодня составляет 20% ВВП, 40% бюджета и 60% экспорта страны. Это становой хребет, который попал под риск, — бьет тревогу Анатолий Чубайс. — Основные потенциальные направления выхода — это инновационная экономика. Да, об этом сто раз говорилось, да, слово «инновации» мы слышим даже по телевизору (особенно, когда мочат либералов по первому и второму каналам), но давайте как-то чуть-чуть посерьезнее. Надо заново пересмотреть отношение государства к этому вопросу.

Спикер добавляет, что конкретно сейчас необходимо сосредоточиться на «поддержке людей с детьми и увеличении пособия по безработице», но если заглянуть чуть дальше, то надо двигаться в сторону инновационной экономики.

«Перестроить весь ТЭК за пару лет мы не в состоянии»

Смена курса, по мнению главы «Роснано», повлечет за собой пересмотр корпоративного законодательства, налогового кодекса, системы образования, а также корпоративной политики.

При этом, как справедливо замечает Татьяна Мирова, слезание с нефтяной иглы потребует возникновения некой компенсирующей сферы экономики. «Перестроить весь ТЭК за пару лет мы не в состоянии, снизить долю нефтегазовых доходов в бюджете с 40—50% до 5% — длительный процесс, а времени не очень много. Что же делать?» — обратилась к Анатолию Чубайсу модератор беседы.

Как справедливо замечает Татьяна Мирова, слезание с нефтяной иглы потребует возникновения некой компенсирующей сферы экономики. Фото Максима Платонова

— Кое-что в этом смысле у нас все-таки происходит — как внутри энергетики, так и внутри нефтегазовой отрасли. Во-первых, Россия развернула уникальный по масштабам нацпроект по возобновляемой энергетике. Он идет очень динамичными темпами, в стране родился целостный кластер, который включает в себя генерацию (солнечную и ветрогенерацию), производство оборудования, образовательный комплекс и научный комплекс. Мы трясемся над этим новорожденным младенцем, потому что кое-откуда тянутся руки задушить его в колыбели, но мы пока их успешно отбиваем, — ответил Анатолий Чубайс.

Помимо этого, спикер обратил внимание на крупные проекты «Газпрома» в области газохимии, а также указал на прогресс других компаний в нефтехимии. Правда, по мнению Чубайса, нам стоило бы ускориться и нарастить объемы. При этом глава «Роснано» отмечает серьезные проблемы с углем (а этот сектор затрагивает Кузбасс, Донбасс, Воркуту, Сахалин и множество других регионов), где пока нет достойных технологических решений.

«Надо понимать, что эта дорога ведет в тупик»

Продолжая тему, Анатолий Чубайс заметил, что специалисты в основном обсуждают только два направления адаптации: энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, упуская еще одно — материалоэффективность.

— Представьте себе, если мы в базовом материале (металл, цемент, пластик) проведем технологическую революцию. Увеличивая прочность и уменьшая абсолютные геометрические размеры, радикально снижается потребление энергии и материалов. Представьте, что мы научимся делать стены в доме в два раза тоньше: фундамент можно будет делать в четыре раза меньше, а это означает, что объемы перевозки цемента, арматуры по всей цепочке от руды до сталеплавильного завода сократятся. Материалоэффективность по базовому материалу — это вещь не менее значимая, чем энергоэффективность, — уверен спикер.

Анатолий Чубайс заметил, что специалисты в основном обсуждают только два направления адаптации: энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, упуская еще одно — материалоэффективность

Завершая обсуждение, глава «Роснано» еще раз призвал осознавать не только краткосрочные, но и стратегические выводы из всего происходящего.

— Надо думать не только про май, июнь, маски, перчатки, а чуть дальше. Вся эта тяжелейшая история создает перед нами главный стратегический вызов безопасности страны вдолгую — это инновационная экономика. Касаемо нефти, мы больше не можем рассчитывать на то, что следующие 3—5 лет будем дальше ехать на этой лошади. Не надо ее закрывать, не надо никаких дурацких решений по сворачиванию. Просто надо понимать, что эта дорога ведет в тупик. Чем быстрее мы это поймем и чем быстрее перестроим всю свою политику, тем сильнее мы себя обезопасим от стратегических проблем. Разворот от нефтегаза к инновационной экономике — это суть ответа России на новую реальность, — резюмировал Анатолий Чубайс.

Лина Саримова