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СМИ: сегодня власти Архангельской области и Ненецкого округа выступят с заявлением об объединении

09:23, 13.05.2020
СМИ: сегодня власти Архангельской области и Ненецкого округа выступят с заявлением об объединении
Фото: ru.wikipedia.org

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявили о намерении объединить регионы в единый субъект. СМИ сообщают, что с соответствующим заявлением главы регионов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят сегодня.

Как передает РБК со ссылкой на собственный источник, заявление прозвучит в столице НАО — Нарьян-Маре. Власти планируют утвердить меморандум о намерении объединить регионы и провести референдум.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Общество Татарстан
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