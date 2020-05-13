СМИ: сегодня власти Архангельской области и Ненецкого округа выступят с заявлением об объединении

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявили о намерении объединить регионы в единый субъект. СМИ сообщают, что с соответствующим заявлением главы регионов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят сегодня.

Как передает РБК со ссылкой на собственный источник, заявление прозвучит в столице НАО — Нарьян-Маре. Власти планируют утвердить меморандум о намерении объединить регионы и провести референдум.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

