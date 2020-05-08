Синоптики Татарстана прогнозируют дожди и грозы до 13 мая

В ближайшие пять дней в Татарстане ожидается теплая, но дождливая погода. При этом 9,10 и 11 мая в республике прогнозируются грозы и сильный ветер.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в ночь на 9 мая в западных районах Татарстана пройдет дождь. Днем также возможны дожди, а в отдельных районах с грозой. Сила ветра может достигать 24 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться на уровне 23—28 градусов тепла.

В воскресенье, 10 мая, синоптики также ждут дождей и гроз. Ветер при грозе может усиливаться до 15—20 м/с. А вот температура воздуха опустится до 18—23 градусов тепла.

В понедельник, 11 мая, Татарстан окажется за холодным атмосферным фронтом. Все еще сохранится вероятность дождей и гроз. Скорость ветра будет достигать 20 м/с. Столбики термометров покажут от +17°С до +22°С.

В последующие два дня метеорологи также ждут дождей. Воздух же станет чуть теплее: от +19°С до +24°С.