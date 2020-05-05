Переболевшая COVID-19 пациентка из Татарстана рассказала о коронавирусе — видео
Пациентка казанской горбольницы №7 Гузалия Гайфутдинова, заканчивающая лечение от коронавирусной инфекции рассказала о том, с чем столкнулась во время болезни в интервью программе «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Она попала в Республиканскую инфекционную больницу 7 апреля. Оттуда была переведена в горбольницу № 11.
«Там я лежала две недели, состояние было плохое. Температура не снизилась. В то время было воспаление легких двухстороннее», — поведала Гайфутдинова.
Уже 19 апреля ее переведи в «седьмую». Уже там пациентка потеряла сознание и была подключена к аппарату ИВЛ. Далее курс медикаментозного лечения и пять дней в палате нейрореанимации.
«Сейчас в палате, Слава Богу все хорошо», — сообщила Гайфутдинова. Она посоветовала татарстанцам оставаться в самоизоляции и не заниматься самолечением.ОбществоМедицина Татарстан
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