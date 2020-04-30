Опрос: половине россиян режим самоизоляции не помешал отмечать праздники

Фото: пресс-служба социальной сети "Одноклассники"

56% опрошенных сами отмечали праздники в последний месяц, 58% считают, что в период самоизоляции важно устраивать торжества. Об этом говорится в исследовании социальной сети «Одноклассники» и ResearchMe по итогам опроса.

При этом 70% пользователей «Одноклассников» не приходилось отменять или переносить праздник в режиме самоизоляции. Тем не менее почти каждому третьему (30%) пришлось это сделать.

74% опрошенных продолжают дарить подарки в период самоизоляции. Среди отмечавших праздники за последний месяц 68% вручали подарки тем, с кем проживают. Услугами служб доставки или почтой пользуются 16% опрошенных, еще 11% — отправляют подарки курьером.

В период самоизоляции почти две трети опрошенных (66%) использовали видеозвонки для поздравлений родных и близких. Женщины подходят к праздничным звонкам ответственно — 69% готовятся к торжеству по видеосвязи, и лишь 31% не станет этого делать.