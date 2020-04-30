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Кадейкин не уедет в НХЛ и останется в «Салавате Юлаеве» еще на сезон

15:42, 30.04.2020
Кадейкин не уедет в НХЛ и останется в «Салавате Юлаеве» еще на сезон
Фото: hcsalavat.ru

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт уфимцев.

Хоккеист отказался от идеи уехать в НХЛ в нынешнее межсезонье и подписал новое соглашение, рассчитанное до окончания сезона 2020/21 годов.

Кадейкин выступает за «Салават Юлаев» с 2018 года. Всего за уфимцев нападающий провел 137 матчей, в которых отметился 56 (18+38) набранными очками.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» сообщил о продлении контрактов с Павлом Коледовым и Петром Хохряковым.

СпортХоккей Башкортостан
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