Кадейкин не уедет в НХЛ и останется в «Салавате Юлаеве» еще на сезон

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт уфимцев.

Хоккеист отказался от идеи уехать в НХЛ в нынешнее межсезонье и подписал новое соглашение, рассчитанное до окончания сезона 2020/21 годов.

Кадейкин выступает за «Салават Юлаев» с 2018 года. Всего за уфимцев нападающий провел 137 матчей, в которых отметился 56 (18+38) набранными очками.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» сообщил о продлении контрактов с Павлом Коледовым и Петром Хохряковым.