Коледов и Хохряков продлили контракты с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» объявил о продлении контрактов с защитником Павлом Коледовым и нападающим Петром Хохряковым.

Соглашение с игроком обороны рассчитано до конца сезона-2020/21. Хохряков останется в уфимском клубе еще на два года.

Коледов пополнил состав «Салавата Юлаева» в сентябре 2018 года. За это время защитник провел за уфимцев 117 игр, в которых набрал 14 (5+9) результативных баллов.

Хохряков выступает в Уфе начиная с сезона-2018/19 годов. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ сыграл 45 матчей и набрал 8 (3+5) очков. В плей-офф Хохряков отметился тремя заброшенными шайбами и помог команде пройти омский «Авангард».

Напомним, ранее стало известно, что новым главным тренером «Салавата Юлаева» станет финский специалист Томи Ламса.