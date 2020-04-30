Apple выпустила бета-версию iOS с распознаванием масок в Face ID и отслеживанием контактов с больными COVID-19

Apple выпустила третью бета-версию iOS 13.5 для разработчиков.

В новую версию включили новшество, благодаря которому Face ID «видит» маску на пользователе. В этом случае владельцу гаджета сразу предлагается ввести код-пароль. Если пользователь без маски, то все работает как обычно, пишет 9to5mac.

Сейчас пользователь получает уведомление, что устройство не смогло распознать лицо, и после вводит код-пароль.

Также в бета-версию добавили тестовый API для отслеживания контактов заболевших COVID-19.

Напомним, что конкурирующие за лидерство на цифровом рынке корпорации Apple и Google договорились о сотрудничестве. Компании договорились разработать технологию, которая позволит вычислять контактировавших с носителями нового коронавируса.

