Синоптики: Татарстан окажется в теплом секторе к 1 мая

Гидрометцентр РТ спрогнозировал погоду в республике в ближайшие дни. Метеорологи считают, что до конца недели в Татарстане сохранится сильный ветер, дождь и вероятность выпадения снега.

Предстоящей ночью на погоду в республике будет влиять циклон. Ожидаются небольшие дожди, туман. Днем дожди усилятся, возможны грозы, сильный ветер порывами 15—20 м/с, местами до 24 м/с, сообщается на сайте УГМС РТ.

В среду, 29 апреля, в Татарстан будет поступать холодный арктический воздух. Ночью будет дождь и мокрый снег, прогнозируют синоптики. Днем, с ростом атмосферного давления, осадки постепенно прекратятся. Однако сильный ветер до 20 м/с сохранится.

В четверг, 30 апреля, в республике сохранится дождливая погода и сильный ветер. Температуры в ночные часы составят от +4°С до +9°С, днем 9—14˚ градусов тепла.

По предварительному прогнозу, в пятницу, 1 мая, Татарстан окажется в теплом секторе циклона. Дожди возможны, но местами. Воздух днем прогреется до 14—19 градусов Цельсия.

В субботу, 2 мая, дневные температуры составят от +16°С до +21°С.