Мэр Нижнекамска: «Имеются 27 больных и пять лиц с подозрением на инфекцию»

Ситуация стабильно тяжелая, но контролируемая

Открывая «деловой понедельник» в Нижнекамске, Айдар Метшин констатировал, что ситуация с коронавирусом в Нижнекамске остается стабильно тяжелой, но контролируемой. На 26 апреля в столице нефтехимиков было зарегистрировано 27 случаев заражения COVID-19, из них 23 — контактная передача (на момент подготовки материала появились новые данные по Татарстану на 27 апреля: в Нижнекамске зафиксированы еще три случая, — прим. ред.).

— Это подтверждает необходимость строгого соблюдения самоизоляции. Нам крайне важно не допустить новых заражений. С прошлой недели под особый контроль взяты все приезжающие из других регионов, в первую очередь из Москвы и Санкт-Петербурга, где уровень заболеваемости один из самых высоких, — сказал мэр.



Рустем Изиятуллин сообщил, что темпы роста заражения коронавирусной инфекцией в Нижнекамске составляют от 12 до 33%. Фото e-nkama.ru

Подробно о текущей эпидемиологической обстановке доложил начальник местного отдела Роспотребнадзора Рустем Изиятуллин. Он сообщил, что темпы роста заражения коронавирусной инфекцией в Нижнекамске составляют от 12 до 33%. У 17 человек (63%) нет никаких клинических проявлений болезни, у четверых нижнекамцев (15%) есть симптомы ОРВИ, у шестерых пациентов (22%) диагностирована пневмония.

— Сегодня на ежедневном контроле у нас нет лиц, прибывших из-за рубежа, но имеются 27 больных и пять лиц с подозрением на инфекцию, 95 человек — контактные лица, за которыми проводится медицинское наблюдение. Кроме того, проводится медицинское наблюдение и изоляция лиц, прибывших из других субъектов РФ, их у нас на учете 122 человека, — отметил Изиятуллин, призвав местные власти усилить патрулирование улиц.



Изиятуллин призвал местные власти усилить патрулирование улиц. Фото e-nkama.ru

«Есть рост числа безработных, но не столь значительный»

Специалисты Роспотребнадзора, УВД, отдела торговли каждый день проверяют торговые объекты и парикмахерские, работающие в Нижнекамске. Зафиксировано порядка 30 различного рода нарушений. Растет в городе число безработных. Сейчас в центре занятости на учете состоят 1 705 человек. В апреле туда обратились 1 989 горожан, 543 поставлены на учет как безработные.



— Ситуация на рынке труда Нижнекамска сохраняется стабильной, — прокомментировал цифры Айдар Метшин. — Да, есть рост числа безработных, но не столь значительный. В то же время в центре занятости имеются заявки от 225 предприятий — это 673 различные вакансии на 4 957 рабочих мест.



Мэр подчеркнул, что особое внимание сейчас — к малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям и самозанятым. В столице нефтехимиков

помогают бизнесменам в части оперативного использования региональных и федеральных мер поддержки. Работает и свой Центр поддержки и развития предпринимательства, где ежедневно предоставляется консультация по всем интересующим вопросам. Для оперативного взаимодействия по всем наиболее пострадавшим отраслям предпринимательской деятельности созданы чаты в WhatsApp.

Мэр подчеркнул, что особое внимание сейчас — к малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Фото tatar-inform.ru

Исполком города ищет нового перевозчика в дачные массивы

Айдар Метшин обратился к дачникам, попросив их беречь здоровье и соблюдать все меры профилактики. Он сообщил, что в этом году, несмотря на экономические условия, будет продолжена работа по улучшению инфраструктуры СНТ. Но остается открытым вопрос о том, кто будет перевозить дачников в огороды: основной перевозчик — ПАТП — впервые в истории города отказался участвовать в аукционных процедурах.

— Мы сохранили все 12 маршрутов в СНТ и два маршрута в Камские Поляны. С учетом отказа нашего основного перевозчика ПАТП от участия в аукционных процедурах, исполкомом города будет выбран другой перевозчик, согласно объявленному электронному аукциону. Мы сохраним все льготы, которые действовали ранее, вопрос открытия перевозок зависит от того, как будет складываться эпидемиологическая обстановка, — пояснил мэр Нижнекамска.



Лилия Егорова