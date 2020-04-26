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Происшествия

В центре Казани автобус врезался в столб

19:21, 26.04.2020
В центре Казани автобус врезался в столб
Фото: vk.com/region_kazan116

В Казани на улице Вишневского автобус врезался в столб. По данным очевидцев, автобус подрезал легковой автомобиль.

Общественный транспорт получил повреждения в передней части. Разбито лобовое стекло, отломана часть бампера и передней панели корпуса.

Также от удара вырвана часть забора, ограждавшего пешеходный переход. Столб «пострадал» намного меньше.

«Татарстан24» сообщает, что в результате аварии пострадали два человека — пассажирка автобуса, которую срочно госпитализировали с рассечением головы, и кондуктора, которая отказалась от госпитализации.

ПроисшествияАвто Татарстан
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