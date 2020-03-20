Россиянам посоветовали при самоизоляции не менять режим, пить кофе по «Скайпу» и танцевать

Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина дала рекомендации людям, которые из-за распространения коронавируса изолировались дома.

По ее словам, нужно не менять режим дня, разнообразно и калорийно питаться, пить кофе по «Скайпу», а также танцевать каждый час.

«Обязательно нужно иметь режим дня, работать и жить по этому режиму. Ни в коем случае не засиживайтесь по ночам у компьютера. Ложитесь в одно и то же время, вставайте в одно и то же», — заявила эксперт.

Также терапевт рекомендовала соблюдать личную гигиену, мыть руки и запастись спиртовыми средствами для обработки поверхностей дома. Драпкина посоветовала не забывать проветривать помещения.

Что касается рациона — то он должен быть разнообразным и сбалансированным. Врач подчеркнула, что в период самоизоляции не стоит садиться на диету.

«Я бы, честно говоря, калорийность еды не уменьшала, поскольку витамины, которые полезны, жирорастворимы», — передает ее слова «Интерфакс».

Она посоветовала больше двигаться, а также танцевать, чтобы не набрать вес. «Каждый час можно включать музыку, никто не видит, танцевать под нее. Танцевать — самое лучшее. Это поднимает настроение, дух и при этом все мышцы работают», — сказала терапевт.

Для того чтобы не испытывать тревогу из-за отсутствия общения и встреч, специалист рекомендовала помнить, что все скоро пройдет, а также использовать виртуальные способы общения. «Можно виртуально выпить кофе с друзьями», — сказала она.