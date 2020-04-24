С сегодняшнего дня меняется маршрут поезда Свияжск — Казань

С 24 апреля меняется порядок курсирования пригородного поезда №6324 сообщением Свияжск — Казань.

Теперь поезд будет отправляться со станции Албаба, таким образом, маршрут продлевается.

Изменения маршрута связаны с отменой курсирования поезда №6372 сообщением Буа — Свияжск на участке Албаба — Свияжск. Теперь поезд будет следовать до конечного пункта — Албаба, согласно действующему расписанию.

Теперь поезд №6324 Свияжск — Казань будет отправляться со станции Албаба в 6:52 с прибытием в Казань в 8:53, сообщает мэрия Казани.