МФЦ Татарстана начали принимать заявления на детские выплаты

С сегодняшнего дня, 20 апреля, татарстанские МФЦ начали принимать заявления на выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей до трех лет.

Для подачи заявления следует заранее самостоятельно записаться на прием на Портале госуслуг РТ или сделать это через оператора кол-центра учреждения по телефону 8(843) 222-06-20.

Обратиться можно в любой центр, независимо от места прописки, сообщает Минцифры РТ.

При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка (детей), в случае если обращается представитель заявителя — доверенность, заверенную нотариусом, а также реквизиты счета заявителя, на который будут перечисляться денежные средства. Также рекомендуется предоставлять СНИЛС получателя услуги и ребенка (детей), если он уже оформлен.