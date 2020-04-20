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МФЦ Татарстана начали принимать заявления на детские выплаты

12:05, 20.04.2020
МФЦ Татарстана начали принимать заявления на детские выплаты
Фото: realnoevremya.ru

С сегодняшнего дня, 20 апреля, татарстанские МФЦ начали принимать заявления на выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей до трех лет.

Для подачи заявления следует заранее самостоятельно записаться на прием на Портале госуслуг РТ или сделать это через оператора кол-центра учреждения по телефону 8(843) 222-06-20.

Обратиться можно в любой центр, независимо от места прописки, сообщает Минцифры РТ.

При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка (детей), в случае если обращается представитель заявителя — доверенность, заверенную нотариусом, а также реквизиты счета заявителя, на который будут перечисляться денежные средства. Также рекомендуется предоставлять СНИЛС получателя услуги и ребенка (детей), если он уже оформлен.

ОбществоВласть Татарстан
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