В Казани продают гостиницу в центре города за 52,5 млн рублей

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В Казани за 52,5 млн рублей продают гостиницу в центре города, расположенную на Профсоюзной улице.

В ней располагается 21 номер — одно- и двухместные комнаты. Гостиница продается вместе с персоналом и базой постоянных клиентов.

Отель имеет высокие оценки, выгодную локацию за счет пешей доступности до улицы Баумана, Кремлевской, музеев и галерей. Земля и здание в собственности пять лет, уточняет продавец.