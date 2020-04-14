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В Казани продают гостиницу в центре города за 52,5 млн рублей

12:03, 14.04.2020 1
В Казани продают гостиницу в центре города за 52,5 млн рублей
Фото: скриншот объявления

В Казани за 52,5 млн рублей продают гостиницу в центре города, расположенную на Профсоюзной улице.

В ней располагается 21 номер — одно- и двухместные комнаты. Гостиница продается вместе с персоналом и базой постоянных клиентов.

Отель имеет высокие оценки, выгодную локацию за счет пешей доступности до улицы Баумана, Кремлевской, музеев и галерей. Земля и здание в собственности пять лет, уточняет продавец.

НедвижимостьОбществоБизнесУслуги Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:08
    Продаётся с персоналом ? Это что то новое.
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