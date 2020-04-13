«Родина» сообщила об изменениях в составе команды

Хоккейный клуб «Родина» продлил контракты с лидерами команды, сообщает пресс-служба кировчан.

Новые трудовые соглашения с клубом подписали Сергей Перминов, Алексей Бушуев, Егор Шицко, Станислав Исмагилов, Кирилл Бармин и Максим Халявин. Первые четверо из них стали лучшими бомбардирами «Родины» по итогам прошедшего сезона.

При этом клуб объявил о расставании с защитником Константином Поскребышевым, полузащитником Александром Ронжиным и нападающим Максимом Масловым.

Им на смену пришли два молодых полузащитника — Никита Белошицкий из «Байкал-Энергии» и Никита Меньшиков из «СКА-Нефтяника». Оба являются воспитанниками кировской школы хоккея с мячом.

Напомним, в минувшем сезоне «Родина» набрала 15 очков в 26 матчах Суперлиги и заняла предпоследнее, 13-е место в чемпионате России.