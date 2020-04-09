Жители Татарстана стали активнее интересоваться покупкой недвижимости в Москве и Питере

Жители Татарстана стали чаще интересоваться покупкой питерского и московского жилья в марте этого года.

Подобный спрос также увеличился среди жителей Тюменской, Омской, Новосибирской и Свердловской областей, Красноярского края, а также ХМАО и ЯНАО.

Отмечается, что спрос на покупку недвижимости у жителей регионов вырос на 37% в марте по сравнению с февралем, рассказал ТАСС директор федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Ранее сообщалось, что в Казани во время режима самоизоляции спрос на посуточную аренду квартир вырос на 30%.

