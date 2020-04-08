В Казани спрос на посуточную аренду квартир вырос на 30%

В Казани во время режима самоизоляции спрос на посуточную аренду квартир вырос на 30%.

Всего по России с 23 марта по 6 апреля спрос на такой формат жилья увеличился на 50%.

«Эти запросы поступают от людей, которым по разным причинам, психологическим или рабочим, требуется уединение. Кто-то от слишком тесного общения с семьей поссорился с родными, кто-то снимает квартиру, чтобы там работать, ведь кафе и коворкинги, где они делали это раньше, сейчас недоступны», — рассказали ТАСС аналитики федерального портала «Мир квартир».

Так, спрос на посуточную аренду в Москве увеличился на 52%, в Питере — на 44%, в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре — на 30—35%, в Краснодаре и Новосибирске — на 26—30%, в Уфе, Ростове-на-Дону, Воронеже и Перми рост составил от 19 до 24%.

Кроме того, Казань вместо с Москвой и Петербургом вошла в список городов, где самые дорогие цены на посуточную аренду квартир. Минимальная цена здесь начинается от 800 рублей в сутки. Стоимость на двухкомнатные квартиры в Казани начинается от 900 рублей, от 1 тыс. рублей в сутки — в Питере и от 1,5 тыс. рублей — в Москве. На трехкомнатные — от 1,5 тыс. рублей в сутки — в Казани и Петербурге, от 2 тыс. рублей в сутки — в Москве.

Ранее сообщалось, что власти Казани запустили тестовый вариант сервиса, который позволит проверять, имеет ли человек право свободно передвигаться по городу и не нарушает ли он режим самоизоляции.

