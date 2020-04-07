Свияжск без участкового: как островитяне справляются с правонарушителями

Фото: Максим Платонов

Участковый Свияжску не положен по закону...

Как стало известно «Реальному времени», остров-град Свияжск уже несколько месяцев живет без участкового полицейского. Если на музейном острове случается что-то противоправное, то администрация музея или органы самоуправления Свияжска вызывают наряд из ближайшего отделения полиции, которое находится в нескольких десятках километров.

Как пояснил нам директор музея-заповедника Артем Силкин, чисто технически отдельные участковые таким маленьким населенным пунктам, как Свияжск, не положены — ведь на острове постоянно живут всего 250 человек:

— Надо понимать, что отсутствие участкового в Свияжске — это не проблема или нежелание местных властей, по большому счету. Они руководствуются действующими федеральными законами. Служба полиции находится на бюджетном финансировании, и, естественно, никто не может взять и обеспечить наличие участковых там, где это не предусмотрено федеральным законодательством. К сожалению, в этом самом федеральном законодательстве совершенно не учтены ситуации, схожие с нашей — когда маленький населенный пункт является туристическим центром и через него проходят сотни тысяч людей. Не говоря уже о том, что на маленькой территории Свияжска расположено более полусотни объектов культурного наследия, в том числе федеральные памятники и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«В федеральном законодательстве совершенно не учтены ситуации, схожие с нашей — когда маленький населенный пункт является туристическим центром и через него проходят сотни тысяч людей», — сетует Артем Силкин. Фото Максима Платонова

...но все-таки дом и служебная машина для полицейского на острове ждут своего хозяина

Тем не менее в 2016 году республиканские власти учли необходимость постоянного присутствия сотрудников полиции на участках, которые находятся вдалеке от райотделов. Инициативу МВД Татарстана о строительстве типовых административно-жилых комплексов в отдаленных сельских поселениях поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов. После этого при поддержке фонда «Возрождение» в Свияжске построили дом со «встроенным» участковым пунктом полиции. Общая площадь дома участкового составляет 95 квадратных метров, площадь полицейского участка — 21 «квадрат». Плюс служебная «Нива». Плюс умопомрачительные виды.

В 2016 году ключи от дома и машины торжественно вручили участковому Максиму Медведеву. Подответственной ему территорией был не только Свияжск, но и Нижне-Вязовское муниципальное образование с деревнями Мизиново и Исаково — всего 431 человек. Артем Силкин говорит:

— Хотя участковый жил в Свияжске, в зону его ответственности входило несколько населенных пунктов, расположенных поблизости. Фактически, он довольно редко бывал на самом острове. На сегодняшний день сотрудник уволен. Кстати, если есть желающие, соответствующие требованиям предъявляемым к участковым, — милости просим, есть жилье, служебный автомобиль и стабильная зарплата. Конечно, работа полицейского нелегкая, иллюзий быть не должно.

Действительно, с 9 декабря 2019 года полицейский участок в Свияжске пустует.

При поддержке фонда «Возрождение» в Свияжске построили дом со «встроенным» участковым пунктом полиции. Фото 16.мвд.рф

Как урезонить подвыпившего «шашлычника»

Туристический поток на остров в прошлом году составил почти 700 тысяч человек. Директор музея-заповедника говорит, что необходимость в урегулировании тех или иных конфликтных ситуаций при такой проходимости, конечно же, возникает:

— Есть конфликты, связанные с нетрезвыми посетителями, нарушением правил дорожного движения, разжиганием костров — я сам лично в августе прошлого года уговаривал не жарить шашлык туристов, расположившихся с мангалом прямо на улице рядом с деревянными постройками. При этом никто, кроме полиции, не обладает достаточными правами для вмешательства в любой конфликт. Ни поселковые власти, ни служба охраны музея-заповедника, ни местная добровольная дружина не имеют права применять никакие меры физического принуждения, если только это не связано с нападением, то есть все в рамках допустимой самообороны. Все эти люди могут только сделать замечание, обратить внимание правонарушителя на противоправное поведение и вызвать полицию для дальнейшего решения вопросов. И если в городах можно ожидать быстрого прибытия сотрудников, то в условиях сельской местности это может занять много времени, за которое может произойти многое.

Но ситуация меняется к лучшему. «Реальное время» связалось с Ризваном Сибгатуллиным, заместителем начальника отдела УУП и ПДН ОМВД по Зеленодольскому району Татарстана. Тот подтвердил нам, что действительно с 9 декабря позиция участкового в Свияжске вакантна, но кандидат уже найден и в ближайшее время вопрос будет решен.

Патрулирование на предмет изоляции — собственными силами



А пока Свияжск находится в режиме изоляции. Артем Силкин рассказывает нам:

— Большинство жителей соблюдают установленные правила, есть понимание сложности текущей ситуации, но, к сожалению, случаются и инциденты. Кто-то не хочет выполнять распоряжение об ограничении заезда автомобилей, кто-то пытается устраивать гулянки с распитием спиртных напитков и последующим нарушением общественного порядка, и так далее.

Контроль за тем, насколько эффективно «заизолировались» граждане, пока ложится на плечи администрации музея-заповедника и местного исполком. Фото vk.com/sviyazhsk_monastery

Директор поясняет, что контроль за тем, насколько эффективно «заизолировались» граждане, пока ложится на плечи администрации музея-заповедника и местного исполкома. На каждый день назначены дежурные из числа администрации и местных сельских депутатов. Местные пожарные проехали по острову, транслируя по громкой связи просьбу не покидать жилище без необходимости. Всем местным работникам, занятым в поддержании систем жизнедеятельности — котельных, системы охраны музея, выданы справки для обеспечения присутствия на рабочих местах.

— Планируется усилить работу народной дружины, будем стараться обеспечить правопорядок доступными нам средствами, — говорит Артем Николаевич.

Людмила Губаева