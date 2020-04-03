Муфтий Татарстана и митрополит Феофан выступили с совместным обращением

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совместно обратились к верующим. Они назвали коронавирус предупреждением, которое должно заставить людей «задуматься о смысле своего бытия».

Верующих призвали молиться. Православные христиане совершат крестный ход над Казанью с чудотворным образом Казанской иконы Божьей матери накануне праздника Похвалы Пресвятой Богородицы. В свою очередь, мусульманская умма Татарстана совершит полное прочтение Корана «Казан басмасы», а завершая «хатм», помолится с просьбой о защите татарстанцев и мусульман всего мира от смертельной эпидемии и об исцелении заболевших.

В то же время верующим рекомендовано неукоснительно соблюдать гигиенические меры и самоизоляцию, но не поддаваться панике.

