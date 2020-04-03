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Муфтий Татарстана и митрополит Феофан выступили с совместным обращением

11:39, 03.04.2020 1
Муфтий Татарстана и митрополит Феофан выступили с совместным обращением

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совместно обратились к верующим. Они назвали коронавирус предупреждением, которое должно заставить людей «задуматься о смысле своего бытия».

Верующих призвали молиться. Православные христиане совершат крестный ход над Казанью с чудотворным образом Казанской иконы Божьей матери накануне праздника Похвалы Пресвятой Богородицы. В свою очередь, мусульманская умма Татарстана совершит полное прочтение Корана «Казан басмасы», а завершая «хатм», помолится с просьбой о защите татарстанцев и мусульман всего мира от смертельной эпидемии и об исцелении заболевших.

В то же время верующим рекомендовано неукоснительно соблюдать гигиенические меры и самоизоляцию, но не поддаваться панике.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:02
    Верующим проще переносить невзгоды жизни, чем атеистам и тем более воинствующим безбожникам.
    Каждому по Вере.
    Одни Верят, что Творец существует.
    Другие не верят в его существование.

    Но те и другие верят - только одни Верят с Большой буквы, а другие верят с маленькой.
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