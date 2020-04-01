Татарстан вошел в топ-10 регионов по объему автомобильного парка

Татарстан занял седьмое место среди регионов РФ по объему автомобильного парка — на 1 января 2020 года машин, поставленных на учет в ГИБДД, насчитывалось 1,27 млн штук.

С первого по шестое место заняли Москва (3,6 млн), Подмосковье (2,7 млн), Краснодарский край (1,8 млн), Санкт-Петербург (1,7 млн), Свердловская (1,35 млн) и Ростовская (1,34 млн) области. После Татарстана идут Башкирия (1,26 млн), Челябинская (1,1 млн) и Самарская (1 млн) области.

Всего на 1 января в России насчитывалось 44,528 млн легковых автомобилей, передает «Автостат».

Напомним, по итогам 2019 года уровень автомобилизации в Казани составил 355,5 автомобиля на тысячу жителей. Согласно анализу Научно-исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ), уровень автомобилизации более 350 автомобилей на тысячу жителей приводит к регулярным 8- и 9-балльным пробкам на дорогах мегаполисов. Уровень в 400 автомобилей может привести к 10-балльным пробкам, в Казани данный показатель, по прогнозам экспертов, может быть достигнут через 5 лет.