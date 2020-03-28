АвтоВАЗ отзовет почти 400 автомобилей Lada Vesta из-за обивки

АвтоВАЗ отзовет 381 автомобиль Lada Vesta, которые были куплены с сентября 2019 года по настоящее время.

По данным Росстандарта, машины отзовут для проверки соответствия комплектации обивки центральной стойки кузова. В дальнейшем на этих автомобилях бесплатно заменят данный элемент.

Это уже третья отзывная кампания АвтоВАЗа за март. Ранее он объявил об отзыве 12 192 автомобилей Lada Vesta, XRay, Largus. Отзыву подлежат машины, реализованные с сентября прошлого года по настоящее время. Причиной является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.

Потом стало известно, что АвтоВАЗ отзовет 1 278 автомобилей Lada XRay, проданных с сентября 2019 года по февраль 2020 года, для проверки правильности трассировки жгута панели приборов, при необходимости произведут его закрепление.