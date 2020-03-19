В России отзовут около 1,3 тыс. автомобилей Lada XRay

АвтоВАЗ отзовет 1 278 автомобилей Lada XRay, проданных с сентября 2019 года по февраль 2020 года.

Машины отзовут для проверки правильности трассировки жгута панели приборов и при необходимости произведут его закрепление, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Все работы будут бесплатными для владельцев.

Напомним, неделю назад АвтоВАЗ объявил об отзыве 12 192 автомобилей Lada Vesta, XRay, Largus. Отзыву подлежат машины, реализованные с сентября прошлого года по настоящее время. Причиной является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.