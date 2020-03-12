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АвтоВАЗ отзывает более 12 тыс. автомобилей Lada

14:33, 12.03.2020
АвтоВАЗ отзывает более 12 тыс. автомобилей Lada
Фото: wikipedia.org

АвтоВАЗ отзывает 12 192 тыс. автомобилей Lada Vesta, XRay, Largus.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября прошлого года по настоящее время.

Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза, сообщает «Росстандарт». Ремонт будет сделан бесплатно.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ окончательно вернул себе «Ниву». Производитель изменил название внедорожника Chevrolet Niva, оставив только Niva.

АвтоОбщество
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