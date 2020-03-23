В Казань с рабочей поездкой прибыл полпред президента в ПФО Игорь Комаров

В Татарстан с рабочей поездкой прибыл полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В аэропорту Казани его встретил президент РТ Рустам Минниханов.

Сразу по прибытии Комаров отправился в кабмин РТ, где проведет беседу с Миннихановым. Также они ответят на вопросы представителей СМИ.

Основная цель рабочей поездки Комарова в Казань — представление главного федерального инспектора по Республике Татарстан, сообщает пресс-служба президента РТ.