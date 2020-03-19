Арбитражный суд Татарстана отменил заседания на три недели

Арбитражный суд Татарстана из-за коронавируса отменил личный прием граждан в здании и все заседания на три недели — с 19 марта по 10 апреля включительно.

Все заседания, назначенные на этот срок, проводиться не будут, говорится в сообщении на сайте суда.

Подать документы можно с помощью информационной системы подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» или почтой России. Рассмотрение судебных дел будет осуществляться только в порядке приказного и упрощенного производства.

Уточняется, что дела, по которым все лица, участвующие в деле, заявили ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие, будут рассматриваться в назначенную дату. А выдаваться на руки будут только исполнительные листы на основании определения о принятии обеспечительных мер.