В татарстанских больницах стал доступен анализ на коронавирус

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Анализ на наличие коронавирусной инфекции теперь доступен в татарстанских больницах. Об этом заявил начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков. Ранее подобные анализы были доступны лишь в Новосибирске.

«Мы берем образец из зева или носа, опускаем в специальную среду и отправляем в Центр гигиены и эпидемиологии РТ в Казани. Результаты приходят примерно в течение суток», — цитирует Жаворонкова «Татар-информ».

По словам чиновника, сдать анализы можно в поликлинике по месту жительства.

Ранее «Реальное время» разбиралось, почему сдать анализы на коронавирус, мягко говоря, непросто, а может быть, и невозможно.

