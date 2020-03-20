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В татарстанских больницах стал доступен анализ на коронавирус

06:58, 20.03.2020 1
В татарстанских больницах стал доступен анализ на коронавирус
Фото: Реальное время

Анализ на наличие коронавирусной инфекции теперь доступен в татарстанских больницах. Об этом заявил начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков. Ранее подобные анализы были доступны лишь в Новосибирске.

«Мы берем образец из зева или носа, опускаем в специальную среду и отправляем в Центр гигиены и эпидемиологии РТ в Казани. Результаты приходят примерно в течение суток», — цитирует Жаворонкова «Татар-информ».

По словам чиновника, сдать анализы можно в поликлинике по месту жительства.

Ранее «Реальное время» разбиралось, почему сдать анализы на коронавирус, мягко говоря, непросто, а может быть, и невозможно.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:07
    Ну наконец-то! А то мои знакомые хотели после поездки сами сдать анализ на этот вирус и не могли найти, где это можно сделать. Если анализы в Новосибирск отправляли то понятно как все долго делалось( а вообще надо всем успокоиться с этим вирусом. Соблюдать меры профилактики и не паниковать. И это пройдет!
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