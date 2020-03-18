Татарстанцы рассказали, какими они хотят видеть обновленные дворы — видео

Жители Татарстана назвали основные недостатки своих дворов. Большинство опрошенных требуют ремонта дорог, организации детских площадок и спортивных зон, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В этом году запланирован ремонт 1851 двора. Власти республики выделяют на программу 17 млрд рублей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился, что в первый год работы необходимо провести в тех дворах, где ремонт не производился с момента постройки.