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Татарстанцы рассказали, какими они хотят видеть обновленные дворы — видео

20:57, 18.03.2020 Сюжет:  Программа «Наш двор»
Татарстанцы рассказали, какими они хотят видеть обновленные дворы — видео

Жители Татарстана назвали основные недостатки своих дворов. Большинство опрошенных требуют ремонта дорог, организации детских площадок и спортивных зон, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В этом году запланирован ремонт 1851 двора. Власти республики выделяют на программу 17 млрд рублей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился, что в первый год работы необходимо провести в тех дворах, где ремонт не производился с момента постройки.

Общество Татарстан
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