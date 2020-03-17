Учителя в Татарстане начали проводить уроки через YouTube

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Некоторые учителя в Татарстане начали проводить уроки через YouTube-каналы. Об этом рассказал сегодня глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.



— Некоторые учителя такое образование организовали. Есть такие решения, когда учитель создает YouTube-канал, делает стрим, ученики дома смотрят урок. В комментариях оставляют вопросы. Учителя свою работу выполняют, процесс образования не останавливается, — описал Хайруллин процесс.



Хайруллин рассказал и о других платформах для онлайн-обучения. Так, через татарстанский сервис «Я класс» генерируются специальные задания по предметам.

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