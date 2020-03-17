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Учителя в Татарстане начали проводить уроки через YouTube

11:10, 17.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
Учителя в Татарстане начали проводить уроки через YouTube
Фото: Реальное время

Некоторые учителя в Татарстане начали проводить уроки через YouTube-каналы. Об этом рассказал сегодня глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

— Некоторые учителя такое образование организовали. Есть такие решения, когда учитель создает YouTube-канал, делает стрим, ученики дома смотрят урок. В комментариях оставляют вопросы. Учителя свою работу выполняют, процесс образования не останавливается, — описал Хайруллин процесс.

Хайруллин рассказал и о других платформах для онлайн-обучения. Так, через татарстанский сервис «Я класс» генерируются специальные задания по предметам.

Ранее в Центре цифровой трансформации 20 сотрудников перевели на удаленный режим работы.

Общество Татарстан
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