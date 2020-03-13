В РТ мужчину будут судить за насилие над пасынком, с которым они вместе ограбили прохожего

Фото: Следком РФ

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего казанца, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, в грабеже, а также в вовлечении несовершеннолетнего в преступление.

По версии следствия, ранее судимый обвиняемый вместе с 13-летним пасынком и 16-летним подростком совершили грабеж, отобрав у 58-летнего прохожего телефон. Спустя несколько дней они были задержаны. В ходе допроса 13-летний пасынок рассказал, что отчим несколько раз совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера, передает пресс-служба ведомства.

Мужчина вину не признал и отказался от дачи показаний. В СК отмечают, что в декабре 2019 года мужчина освободился из мест лишения свободы.

