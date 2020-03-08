В Казани за 1,2 млн рублей продают американский автомобиль времен Второй мировой
Житель Казани выставил на продажу внедорожник Willys MB (также известен под маркой Ford GPW). Это армейский военный автомобиль, выпускавшийся в период с 1941 по 1945 гг. \
Всего таких автомобилий выпустили около 66 тыс. штук. При этом по программе ленд-лиза Willys MB также поставлялись и в Красную армию — всего около 52 тысяч машин. Их использовали как командирские автомобили и как тягачи для противотанковых орудий.
За автомобиль владелец просит 1,2 млн рублей. Он уточняет, что автомобиль сейчас представляет собой культурную ценность, но никак не транспортное средство.Авто Татарстан
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