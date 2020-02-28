Состав правления «Татнефти» покинули два человека

Сегодня в Казани состоялось заседание совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова.



Так, были прекращены полномочия членов правления Евгения Тихтурова и Наиля Ибрагимова в связи с их выходом на пенсию.

Также был рассмотрен вопрос о проведении общего собрания акционеров. Оно пройдет 26 июня 2020 года во дворце культуры «Нефтьче» Альметьевска, сообщает пресс-служба «Татнефти».