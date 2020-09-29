Список персон

Тихтуров Евгений Александрович

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 12 февраля 1960 года в г. Альметьевск ТАССР.

Образование

1982 г. — окончил Московский институт управления им. С.Орджоникидзе, инженер-экономист по специальности «организация управления производства в машиностроении».

Трудовая деятельность

1972-1984 гг. — служба в Советской Армии.
1984-1997 гг. — работа в НГДУ «Ямашнефть» ПО «Татнефть» (инженер, старший инженер, заместитель начальника, начальник отдела НОТ и УП, заместитель начальника управления по экономическим вопросам, заместитель начальника управления по экономике — главный бухгалтер, заместитель начальника управления по экономике и финансам).
1997 г. — назначен начальником финансового отдела ОАО «Татнефть».

1999-2020 гг. — начальник управления финансов ОАО «Татнефть».

Награды и звания

Почетный нефтяник Министерства энергетики РФ, Почетный нефтяник ОАО «Татнефть» и Заслуженный экономист РТ, награжден Почетными грамотами Министерства топлива и энергетики РФ, РТ, ОАО «Татнефть» и медалями «За доблестный труд», «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти», «В память 1000-летия Казани».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск

Дата последнего обновления: 29.09.2020


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