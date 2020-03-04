Верховный муфтий поддержал поправку о государствообразующем народе России

Фото: Тимур Рахматуллин

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин поддержал поправки в Конституцию РФ, по которым государствообразующим народом в России указаны русские.

«Тут же не выпячивается, что русский народ — только он государствообразующий, это как обоснование для того, чтобы русский язык был на всей территории России государственным языком. Я за», — цитирует Таджуддина «РИА Новости».

Согласно поправке, русский народ входит в союз равноправных народов РФ.

«Это говорит и о том, что у нас союз добровольный, не завоеванный, не колонии, малые и большие народы на равных правах вошли в этот союз, живут в одном едином Отечестве. Полностью поддерживаю», — сказал он.



Ранее Ранее Камиль Самигуллин выразил недовольство упоминанием о русских как о государствообразующем народе. Такая формулировка не учитывает другие народы, которые «внесли вклад в образование этого государства», считает муфтий. В Госдуме РФ посоветовали внимательней изучить поправки.

