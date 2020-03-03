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«Эссен Продакшн» представил новый продукт — фитомармелад с натуральным соком и травами

15:09, 03.03.2020 1
«Эссен Продакшн» представил новый продукт — фитомармелад с натуральным соком и травами
Фото: Ринат Низаметдинов

Сегодня на пресс-завтраке АО «Эссен Продакшн АГ» представило журналистам свою новую линейку, выпускаемую под брендом «Махеевъ». Компания запустила производство фитомармелада, в составе которого натуральный сок фруктов и ягод с травами. Уже сейчас в торговых сетях продукт представлен в пяти вкусах: гранат и мята, ананас и базилик, облепиха и душица, грейпфрут и розмарин с семенами чиа, вишня и липовый цвет с семенами чиа. Кроме того, с сегодняшнего дня доступны еще два вкуса, которые реализуются эксклюзивно в «Пятерочке». Это грейпфрут с экстрактом розмарина и черными семенами чиа, вишня с экстрактом липового цвета и белыми семенами чиа.

Как рассказал заместитель гендиректора по производству «Эссен Продакшн АГ» Роман Есаулов, фитомармелад выпускается в прозрачных стеклянных стаканах

Как рассказал заместитель гендиректора по производству «Эссен Продакшн АГ» Роман Есаулов, фитомармелад имеет джемообразную структуру и выпускается в прозрачных стеклянных стаканах, что позволяет потребителю еще на полке в магазине ознакомиться с составом и консистенцией, а после употребления дальше использовать тару.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:14
    конфеты у них классные
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