«Татлизинг» поставит покрытия для футбольных полей и беговых дорожек в Казани, Альметьевске и Аксубаево за 57,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Главинвестстрой Татарстана подвел итоги тендера на поставку искусственных покрытий для футбольных полей и беговых дорожек в Казань, Альметьевск и Аксубаево. Победителем стало ГУП «Татлизинг», предложившее исполнить контракт за 57,7 млн рублей.

Согласно техзаданию, исполнитель должен привезти для спортшколы «Тасма» в Казани покрытие для беговых дорожек площадью 3 092 кв. м. Также должен быть поставлен специальный клей и краска для разметки.

Для футбольного поля в Аксубаево потребуется искусственное волокно на 7 344 кв. м. Клей, шовная лента, 120 тонн кварцевого песка и 40 тонн резиновой крошки.

Альметьевской спортшколе по футболу необходимы три вида покрытия для футбольного поля, комплект ворот, травмобезопасный бордюр и другие комплектующие.

Заявки принимались с 19 по 27 февраля. Начальная цена контракта составляла 58,3 млн рублей.