У «долларовых» офицеров МВД РТ сверхдоходов не нашли

По делу о неполученной взятке $100 тысяч будут судить двух подполковников, их начальники наказаны, брат потерпевшего покончил с собой

Фото: Юлия Косолапкина

В казанский суд направлено коррупционное дело двух уволенных из МВД Татарстана подполковников. Романа Пахомова и Евгения Рафикова задержали в апреле 2018 года по подозрению в получении взятки 100 тысяч долларов США от фигуранта закрытого полицией дела подпольного «банка» с доходом 80 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», Следком допросил и ныне арестованного экс-начальника БОП, и действующего замруководителя, после чего отказался от версии, что дело «обнальщиков» прекратили за взятку.

Служили два товарища



Роман Пахомов и Евгений Рафиков отработали в полиции без малого 20 лет. Знакомы с 2000-х, вместе начинали оперативниками в казанском отделе полиции «Камая», затем служили в разных отделах подразделения по борьбе с оргпреступностью МВД РТ (БОП).

В 2012-м Пахомов перевелся в управление угрозыска, где в 2017-м дослужился до начальника отдела по борьбе с групповой преступностью и раскрытию преступлений, связанных с иностранными гражданами.

Рафиков же в 2016-м занял пост замначальника отдела БОП МВД РТ — начальника отделения по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности по оперативному обслуживанию Пестречинского и Арского районов.

К 2018-му оба стали подполковниками. Их дружба закончилась после задержания Пахомова спецслужбами 5 апреля 2018 года. По версии Следкома по РТ, в тот день офицер получил от экс-фигуранта уголовного дела Заура Тхостова 100 тысяч долларов США и пообещал их передать через посредника своему товарищу Рафикову. На допросе Пахомов дал показания против него, сообщив, что Рафиков брался «решить вопрос со следователем МВД о прекращении дела» в отношении Тхостова и других.

По версии следствия, в долгих переговорах фигуранта с Пахомовым называлась иная сумма взятки — 7 млн рублей. На момент задержания офицера рублевый эквивалент 100 купюр в 1000 «баксов» составлял 5,4 млн, сейчас вырос до 6,6 млн. Любопытно, что деньги эти из рук потерпевшего обвиняемому не передавались. Тхостов на своей машине вместе с Пахомовым 5 апреля наведался в ЖК «Лесной городок», чтобы забрать оговоренную сумму у знакомого, а когда вернулся с пакетом к машине — попутчик указал на открытый багажник. Позже оттуда «взятку» изымали уже силовики. По их версии, деньги в тот день планировалось доставить Рафикову через знакомца Пахомова, которому тот пообещал за услугу 100 тысяч рублей (еще 150 тысяч собирался оставить себе).

На финише расследования сотрудники Следкома по РТ пришли к выводу: их коллеги из ГСУ МВД, как и коллеги Рафикова в БОП, не причастны к коррупционной сделке, Пахомов верил в подкуп следователей, а Рафиков собирался оставить деньги себе.

Пахомову предъявлено обвинение в посредничестве взяточничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), Рафикову — в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первый вину признал частично — с апреля он под домашним арестом. Второй с обвинениями не согласен, 1 февраля срок его пребывания в СИЗО продлили еще на месяц. Евгений Рафиков считает — Пахомов его оговаривает.

Брат потерпевшего покончил с собой, «обнальное» дело не выгорело

Больше 10 лет с обвиняемым Пахомовым знаком и потерпевший по делу Заур Тхостов. Его брат, бывший замначальника ОП «Вишневский» Казани Асланбек Тхостов, в свое время тоже был опером в ОП «Камая». ИЗ МВД уволился в декабре 2017-го, а через год был найден мертвым рядом с ружьем «Сайга».

Источники «Реального времени» сообщают, что в 2018-м Асланбека Тхостова допрашивали по делу «долларовых» подполковников, даже проверяли на причастность к передаче денег. Якобы Пахомов на каком-то этапе заявил: 2 из 7 млн рублей предназначались… брату потерпевшего. Проверка эти обвинения опровергла. А закончилась она еще до того, как Асланбека нашли со смертельным ранением от огнестрельного оружия. Так что вряд ли стала причиной трагедии, которую силовики квалифицировали как суицид. Впрочем, в деле подполковников остались показания Асланбека Тхостова о звонке Пахомова со словами: «Твой брат шевелится или нет?» Свидетель понял — речь о передаче денег, и посоветовал звонить Зауру.

На тот момент Заур Тхостов был осужден на 2 года условно с испытательным сроком 3,5 года. Согласно приговору, в апреле 2016-го Тхостов, Сабитов и еще несколько человек в масках и с деревянными палками напали на мужчину, которого Сабитов указал в качестве своего обидчика и, как позже выяснилось, обознался. Позже эксперты установили: здоровью побитого по ошибке причинен легкий вред. Через три дня Сабитов, Тхостов и другие вооружились прутами арматуры — собирались бить соседей ненайденного обидчика. Полиция пресекла.

Приговор был в марте 2017-го, а в июле Тхостова заподозрили уже в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). По версии ГСУ МВД по РТ, под контролем ОПГ «Перваки» в 2016 году орггруппа в составе Альберта Мухаметова, Заура Тхостова, а также А. Ибрагимова, А. Беззубова и неустановленных лиц проводила незаконные банковские операции, используя счета 25 подставных фирм и получая с каждой операции 2,5 процента, всего на сумму 84 млн рублей. На тот момент Мухаметова, экс-сотрудника Сбербанка, также обвиняли в разглашении банковской тайны (ст. 183 УК РФ) — передаче данных Зауру Тхостову о клиентах и их реквизитах с целью обналичивания средств.

В Следкоме Тхостов как потерпевший рассказывал: после прекращения дела требования денег продолжились, с угрозой возобновления следствия и привлечения уже по 210-й УК РФ о преступном сообществе.

Дела соединяли, разъединяли, и в декабре 2017 года следователь ГСУ Гайнуллина прекратила уголовное преследование по статье 172 УК РФ сначала в отношении Мухаметова, а затем и Тхостова сотоварищи за их непричастностью к преступлению. Доказательств было недостаточно, объясняли позже следователь Гайнуллина и ее начальники. Среди свидетелей обвинения — замруководителя Главного следственного управления МВД по РТ Тимур Хайруллин.

В то же время в ГСУ в отдельное производство были выделены материалы по факту создания 25 подставных фирм и предполагаемых клиентов «обнальщиков». Именно это дело прекращали и возобновляли — по требованию прокуратуры РТ еще до задержания Пахомова и Рафикова. Причем на расследовании настаивал непосредственный начальник Рафикова — Карибуллин, подчиненные которого осуществляли оперативное сопровождение по делу подпольного «банка».

Что показал «детектор лжи»

В то же время дело о разглашении банковской тайны было направлено в суд, и 18 января 2019 года Советский райсуд Казани вынес приговор Альберту Мухаметову — 500 тысяч рублей уголовного штрафа. Приговор уже вступил в силу.

К слову, именно Мухаметов первым обратился в спецслужбы с информацией о вымогательстве взятки 7 млн рублей. А кроме слов представил исчерпывающие доказательства — аудиозаписи разговоров между Зауром Тхостовым и Романом Пахомовым, уверяют источники «Реального времени». Более того, именно Мухаметов 19 марта 2018 года в рамках оперативного эксперимента прибыл на подземную парковку гостинично-развлекательного комплекса «Корстон», по предварительной договоренности деньги он должен был оставить в тупике на машине, где летом торгуют попкорном. Забрать их Пахомов, как полагают в Следкоме, просил своего знакомого, но тот увидел в тупике скопление машин, отзвонился Пахомову, и передача не состоялась.

После апрельского задержания Пахомов добровольно прошел исследование на полиграфе, которое подтвердило — он располагает информацией о сговоре с Рафиковым о прекращении преследования Тхостова и других за вознаграждение. Что до Евгения Рафикова, то он опрос на «детекторе лжи» проходил еще не будучи подозреваемым, в рамках служебной проверки МВД по РТ 6 апреля 2018 года.

Полиграфолог обнаружил реакцию Рафикова на скрываемую информацию о предложении Пахомовым вознаграждения за решение вопроса по делу Тхостова, об обещании решить этот вопрос и реальных действиях по освобождению Тхостова от ответственности, включая обсуждение вопроса со своим руководством. Желание офицера скрыть что-то специалист уловил и в словах, что деньги предназначались следствию, зато констатировал полное отсутствие реакции и попыток сокрытия информации в части предназначения денег руководителям БОП.

Сам Рафиков позже называл данные опроса недостоверными, но проходить полноценную психофизиологическую экспертизу отказался. Сказал, что это тяжелая процедура.

Одним из доказательств против замначальника отдела БОП стал его же пропавший телефон. Со слов самого Рафикова, он разобрал и выкинул его в речку, поскольку в памяти имелась некая интимная переписка с бывшей женой. По данным следствия, сделано это было в день задержания Пахомова, а статус подозреваемого Рафиков получил лишь через 10 дней.

Любопытно, что сверхдоходов на счетах «долларовых» подполковников следователи и опера не нашли. А накладывать арест на единственные квартиры с учетом прописанных жен и детей не стали.

МВД уволило «лоббистов» и наказало начальника угрозыска

Служебная проверка МВД по РТ пришла к выводу — попавшие под следствие сотрудники «поддерживали внеслужебные отношения с членами ОПФ «Перваки» и лоббировали интересы фигурантов уголовного дела» об обнале. В результате обоих уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Строгие выговоры за отсутствие контроля за подчиненным личным составом получили начальник управления угрозыска МВД по РТ Ильгиз Хамитов и врио начальника отдела БОП МВД по РТ Олег Липов. Предупреждением о неполном служебном соответствии наказали замначальника управления угрозыска Михаила Синцова и начальника отдела БОП Руслана Карибуллина. Кстати, по документам Карибуллин за несколько дней до коррупционного скандала написал рапорт об отставке.

По делу допросили также Ильнара Залялова — бывшего замначальника БОП МВД по РТ, который и сам попал в СИЗО по обвинению в получении взятки на полмиллиона рублей. На момент задержания Пахомова и Рафикова он возглавлял полицию Лаишево, что не помешало заявить его в качестве свидетеля сразу двум сторонам — обвинению и защите.

«Реальное время» будет следить за ходом судебного процесса.