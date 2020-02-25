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На маршруте Нижнекамск — Ижевск — Нижнекамск запустили рельсовый автобус с системой пассивной безопасности

09:31, 25.02.2020 1
На маршруте Нижнекамск — Ижевск — Нижнекамск запустили рельсовый автобус с системой пассивной безопасности
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

На маршруте Нижнекамск — Ижевск — Нижнекамск запустили рельсовые автобусы серии РА-3 вместо цельнометаллических вагонов.

Автобус оборудован системой пассивной безопасности, в пассажирском салоне и кабине машиниста есть система климат-контроля с обеззараживанием воздуха. Транспорт оборудован биотуалетами, видеонаблюдением, предлагается чайная продукция, стоит кулер.

Кроме того, вагоны приспособлены для проезда людей с ограниченными возможностями, предусмотрены подъемники для их посадки и высадки. В двух вагонах рельсового автобуса — 150 мест для сидения. Максимальная вместимость транспорта — 195 человек, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

БизнесТранспортТехнологииОбществоИнфраструктура УдмуртияТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:35
    Ещё бы стоимость проезда объявили, было бы чудесно.
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